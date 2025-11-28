Казахстанцы скупают доллары: спрос на валюту взлетел

Так, в октябре чистый сброс рублевой наличности населением составил 32,1 млрд тенге (в сентябре было 16,7 млрд тенге). А вот год назад, в октябре 2024-го, спрос на рубль был положительным (+8,8 млрд тенге). Спрос на евро, напротив, вырос за месяц на 73%, до 13,9 млрд тенге.