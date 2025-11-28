О строительстве нового фуникулера рассказали нижегородцам

Соответствующие материалы размещены на портале администрации.
Новая канатная дорога маятникового типа свяжет улицу Гаршина и дорогу, ведущую к очистным сооружениям.
Основная задача фуникулера, рассчитанного на перевозку до 900 пассажиров в час в одном направлении, — улучшение транспортной связи IT-кампуса «Неймарк» с Черниговской улицей. Длина трассы составит 256,7 метра.
Проект канатной дороги включает возведение трех опор линейного типа, подпорных конструкций и двух станций: верхней и нижней. Каждое здание станций будет двухэтажным, площадью около 500 квадратных метров.
Планируется строительство еще одного фуникулера, который соединит Черниговскую и улицу Барминскую. Информация о нем пока отсутствует. Оформление документации запланировано до марта 2026 года.
