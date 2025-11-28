В Красноярском крае продлили прием заявок на конкурс «Мой добрый бизнес»

Конкурс проводится по треку «Помощь со смыслом» и включает семь номинаций, отражающих ключевые направления социально-экономического развития. Среди них «Устойчивый рост», «Работая — помогаю», «Доброе содействие», «Развитие потенциала», «Семейный бизнес», «Добрые технологии» и «Комфорт для жизни». В мероприятии могут принять участие представители малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр социальных предприятий региона. Они могут представить свои проекты, направленные на решение различных социальных задач.