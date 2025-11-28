В Красноярском крае продлили прием заявок на конкурс «Мой добрый бизнес»

Прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей «Мой добрый бизнес» в Красноярском крае продлили до 10 декабря. Он состоится в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
Конкурс проводится по треку «Помощь со смыслом» и включает семь номинаций, отражающих ключевые направления социально-экономического развития. Среди них «Устойчивый рост», «Работая — помогаю», «Доброе содействие», «Развитие потенциала», «Семейный бизнес», «Добрые технологии» и «Комфорт для жизни». В мероприятии могут принять участие представители малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр социальных предприятий региона. Они могут представить свои проекты, направленные на решение различных социальных задач.
«Сегодня в регионе действует 123 социальных предприятия. Предприниматели края активно участвуют в улучшении качества жизни населения, реализуя важные социальные проекты. Конкурс “Мой добрый бизнес” является отличной площадкой для демонстрации достижений, привлечения внимания общественности и поддержки инициатив, направленных на решение актуальных социальных задач. Это помогает создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, способствуя формированию устойчивого сообщества предпринимателей, ориентированных на позитивные изменения в регионе», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов.
Региональный этап пройдет заочно. Награждение победителей состоится 23 декабря по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, в конференц-зале центра «Мой бизнес». Для участия необходимо подать заявку на официальном сайте конкурса. Победители получат памятные награды, призы от партнеров, информационную поддержку, возможность участия в специальных партнерских номинациях, а также дополнительные возможности для развития. Федеральный этап пройдет с 1 марта по 1 июня 2026 года, церемония награждения состоится в июне 2026 года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.