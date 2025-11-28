На конкурсе поделок омских заключенных победил Олимпийский Мишка

В конкурсе участвовали заключенные из всех колоний Омской области. Они представили работы в самых разных техниках: резьбе по дереву, вязании, лепки из глины и других. Каждая игрушка несет в себе частичку души и мастерства автора, отражая его понимание и видение национальной культуры.