На конкурсе поделок омских заключенных победил Олимпийский Мишка

Областное УФСИН подвело итоги конкурса в поделках на тему «Национальная игрушка» среди заключенных, отбывающих наказание в нашем регионе. Лучшей работой ведомство признало деревянного «Олимпийского Мишку», в 1980 году ставшего талисманом XXII летних Олимпийских Игр в Москве. Игрушку изготовил осужденный, сидящий в исправительной колонии № 6.
«Конкурс, организованный в рамках программы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди осужденных, был направлен на стимулирование их творческой активности, развитие художественных навыков и приобщение к культурному наследию», — пояснила пресс-служба ведомства.
В конкурсе участвовали заключенные из всех колоний Омской области. Они представили работы в самых разных техниках: резьбе по дереву, вязании, лепки из глины и других. Каждая игрушка несет в себе частичку души и мастерства автора, отражая его понимание и видение национальной культуры.
Представители ведомства подчеркнули, что подобные творческие соревнования важны для ресоциализации осужденных. Занятия творчеством позволяют им развивать свои способности, отказываться от деструктивных форм поведения и находить новые жизненные ориентиры.
Лучшие работы конкурса передадут несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и находящимся в СИЗО-1 омского УФСИН. Символ Олимпиады-80, отмечающей в этом году свое 45-летие, в свою очередь, будет представлен на следующем этапе конкурса в Москве.
