Новосибирск приглашает на уникальные новогодние автобусные экскурсии

В Новосибирске стартуют автобусные экскурсии по новогоднему городу, которые в этом году пройдут в четвертый раз.

Источник: Сиб.фм

Формат «Первый Новогодний» предлагает жителям и туристам ознакомиться с новыми и известными локациями крупнейшего сибирского мегаполиса.

В 2026 году организаторы планируют погрузить участников в атмосферу праздников дореволюционного Ново‑Николаевска. Главная тема тура — «Город в движении».

«Путешествуя, мы уделим внимание архитектурным особенностям города и вспомним забытые исторические моменты. Профессиональные гиды расскажут, как жили эти места в прошлом», — отметили в Городской дирекции творческих программ.

Экскурсия начнется в Музее Новосибирска, где туристы смогут принять участие в подготовке к Рождеству в старом Ново-Николаевске. Затем группа отправится в парк культуры и отдыха «Заельцовский», где узнает о зимних развлечениях начала XX века и сможет попробовать их на себе.

Завершится экскурсия на вокзале «Новосибирск-Главный», где участникам покажут скрытые уголки этого знакового места и проведут чайную церемонию.

Присоединиться к «Первому новогоднему маршруту» можно будет 3, 5 или 6 января.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске новогодние иллюминации заработают с 1 декабря.