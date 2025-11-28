Новосибирск приглашает на уникальные новогодние автобусные экскурсии

Экскурсия начнется в Музее Новосибирска, где туристы смогут принять участие в подготовке к Рождеству в старом Ново-Николаевске. Затем группа отправится в парк культуры и отдыха «Заельцовский», где узнает о зимних развлечениях начала XX века и сможет попробовать их на себе.