Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии

Macan прибыл для прохождения военной службы в одно из подразделений Росгвардии.

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Известный российский рэп-музыкант Андрей Косолапов (сценический псевдоним Макан) прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений Росгвардии», — сказали в ведомстве.

В Росгвардии рассказали, что в ближайшее время вместе с остальными новобранцами ему предстоит пройти курс молодого бойца, в который входят физическая, огневая и специальная подготовка. Во время службы музыкант будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории московского региона.

«В разное время в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные персоны — политики, общественники, известные деятели культуры и искусства, среди них — губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент, председатель правления ПАО “Сбербанк РоссииГерман Греф, российские актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский», — отметили в ведомстве.

