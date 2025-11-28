Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии

В Росгвардии рассказали, что в ближайшее время вместе с остальными новобранцами ему предстоит пройти курс молодого бойца, в который входят физическая, огневая и специальная подготовка. Во время службы музыкант будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории московского региона.