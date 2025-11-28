ГАИ проведет масштабную проверку наличия зимних шин на авто в Беларуси

В Беларуси ГАИ проведет спецакцию по проверке наличия зимних шин, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, до конца ноября ГАИ сосредоточена на информировании белорусских водителей о необходимости сезонной смены шин до 1 декабря. А уже с 1 декабря по 5 декабря будет проходить спецакция, когда ГАИ проконтролирует своевременную подготовку авто к зимнему сезону.
— С первого дня календарной зимы авто должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси, — напомнили в пресс-службе.
Кроме того, в ГАИ сказали, что за использование изношенных покрышек грозят штрафы до 1 базовой величины (42 белорусских рубля в ноябре и декабре 2025-го и 45 рублей с 1 января 2026-го). При повторном нарушении в течение года штраф составит уже от 2 до 5 базовых величин (от 84 до 210 рубля в ноябре и декабре 2025-го и от 90 до 225 рублей с 1 января 2026-го).
Также подчеркнули, что к зимнему сезону нужно подготовить полностью весь автомобиль. Следует проверить состояние системы охлаждения, исправность тормозов, рулевого управления, внешних световых приборов, убедиться в надежности аккумулятора, заполнить бак стеклоочистителя незамерзающей жидкостью
— Важно самим водителям перестроиться на зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения, — указали в ГАИ.