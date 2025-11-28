ГАИ проведет масштабную проверку наличия зимних шин на авто в Беларуси

Кроме того, в ГАИ сказали, что за использование изношенных покрышек грозят штрафы до 1 базовой величины (42 белорусских рубля в ноябре и декабре 2025-го и 45 рублей с 1 января 2026-го). При повторном нарушении в течение года штраф составит уже от 2 до 5 базовых величин (от 84 до 210 рубля в ноябре и декабре 2025-го и от 90 до 225 рублей с 1 января 2026-го).