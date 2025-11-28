Новые правила для такси в Петербурге ударили по карману водителей и комфорту пассажиров

Однако участники рынка отмечают, что все не так. Для горожан время ожидания с привычных 3−5 минут до 15−20, а в спальных районах — и до получаса. Тарифы, вопреки заверениям чиновников, также демонстрируют уверенный рост. Таксисты также говорят, что на самом деле из-за сокращения числа работающих на линии водителей упали заработки тех, кто остался работать, добавляет Neva.Today.