Новые правила для такси в Петербурге ударили по карману водителей и комфорту пассажиров

«Установление указанного запрета и высвобождение рабочих мест водителей легковых такси позволит улучшить ситуацию для водителей, работающих в легальном поле», — уточнили в Смольном.
В администрации признали увеличение времени подачи машин, но существенного изменения в ценообразовании не усмотрели, оценив отток водителей всего в 15%, уточняет «Деловой Петербург».
Однако участники рынка отмечают, что все не так. Для горожан время ожидания с привычных 3−5 минут до 15−20, а в спальных районах — и до получаса. Тарифы, вопреки заверениям чиновников, также демонстрируют уверенный рост. Таксисты также говорят, что на самом деле из-за сокращения числа работающих на линии водителей упали заработки тех, кто остался работать, добавляет Neva.Today.