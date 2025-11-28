Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила для такси в Петербурге ударили по карману водителей и комфорту пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября, ФедералПресс. Рынок такси в Северной столице столкнулся с трудностями после введения запрета на работу для иностранцев. Власти пока большой проблемы в сложившейся ситуации не видят.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«Установление указанного запрета и высвобождение рабочих мест водителей легковых такси позволит улучшить ситуацию для водителей, работающих в легальном поле», — уточнили в Смольном.

В администрации признали увеличение времени подачи машин, но существенного изменения в ценообразовании не усмотрели, оценив отток водителей всего в 15%, уточняет «Деловой Петербург».

Однако участники рынка отмечают, что все не так. Для горожан время ожидания с привычных 3−5 минут до 15−20, а в спальных районах — и до получаса. Тарифы, вопреки заверениям чиновников, также демонстрируют уверенный рост. Таксисты также говорят, что на самом деле из-за сокращения числа работающих на линии водителей упали заработки тех, кто остался работать, добавляет Neva.Today.