В Санкт-Петербурге обновили более 60 километров дорог

Свыше 60 км дорог отремонтировали в Санкт-Петербурге по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Наиболее протяженным объектом стал 30-километровый участок Приморского шоссе. В Курортном районе в нормативное состояние привели отрезок магистрали от Вокзальной улицы в поселке Солнечное до реки Приветной. Специалисты уложили около 370 тыс. кв. м нового асфальтобетона на проезжей части, нанесли разметку термопластиком, а также обновили покрытие на более чем 50 остановочных пунктах и локально отремонтировали тротуары.
В Невском районе привели в нормативное состояние свыше 5 км улицы Бабушкина. Дорожники поэтапно заменили асфальт на всем протяжении магистрали — от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны. Они уложили на проезжей части двухслойное покрытие, и отремонтировали более 45 тыс. кв. м тротуаров.
Также в городе обновили проезжую часть одной из самых оживленных магистралей — Московского проспекта. Работы в Московском районе проводились на двухкилометровом участке от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. Помимо этого, в Приморском районе отремонтировали улицу Савушкина на четырехкилометровом участке от набережной Черной речки до Планерной улицы.
В Красногвардейском районе дорожники привели в нормативное состояние проспект Энергетиков. Работы проходили на участке протяженностью 2,5 км — от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы. Там уложили около 75 тыс. кв. м нового асфальта на проезжей части и тротуарах и нанесли разметку. Дорожники отремонтировали Светлановский проспект и Светлановскую площадь. Там появилось свыше 90 тыс. кв. м нового асфальта на проезжей части и тротуарах.
В Адмиралтейском районе дорожники завершили ремонт участка Старо-Петергофского проспекта от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. Специалисты заменили люки колодцев, уложили свыше 13 тыс. кв. м нового двухслойного асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также нанесли новую разметку термопластиком. Кроме того, отремонтировали Российский проспект, улицы Коммуны, Софийскую, Расстанную, Морскую набережную и Боровую улицу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.