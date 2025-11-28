В Санкт-Петербурге обновили более 60 километров дорог

Наиболее протяженным объектом стал 30-километровый участок Приморского шоссе. В Курортном районе в нормативное состояние привели отрезок магистрали от Вокзальной улицы в поселке Солнечное до реки Приветной. Специалисты уложили около 370 тыс. кв. м нового асфальтобетона на проезжей части, нанесли разметку термопластиком, а также обновили покрытие на более чем 50 остановочных пунктах и локально отремонтировали тротуары.