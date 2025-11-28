Более 2,5 млн мероприятий по охране здоровья животных провели в Подмосковье

Ветеринары Подмосковья провели более 2,5 млн мероприятий по охране здоровья животных за 10 месяцев этого года, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Регулярные диагностические и профилактические мероприятия способствуют сохранению поголовья и обеспечивают производство безопасной животноводческой продукции, что соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Мероприятие были направлены на профилактику и диагностику заболеваний сельскохозяйственных животных. На бруцеллез проверили около 420 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС) и 85 тыс. голов мелкого рогатого скота (МРС). Еще 244 тыс. КРС проверили на туберкулез и 192 тыс. на лейкоз. В рамках профилактической работы вакцинировали 173 тыс. голов КРС от парагриппа-3 и 170 тыс. — от инфекционного ринотрахеита. В отношении МРС провели 18 тыс. вакцинаций от бешенства и свыше 10 тыс. от оспы овец и коз. От сибирской язвы вакцинировали 132 тыс. голов КРС и 35 тыс. голов МРС.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия области подчеркнули, что комплексный подход к ветеринарному обслуживанию позволяет эффективно контролировать эпизоотическую ситуацию в регионе. Работа ведется во всех категориях хозяйств независимо от формы собственности.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.