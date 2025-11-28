Более 2,5 млн мероприятий по охране здоровья животных провели в Подмосковье

Мероприятие были направлены на профилактику и диагностику заболеваний сельскохозяйственных животных. На бруцеллез проверили около 420 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС) и 85 тыс. голов мелкого рогатого скота (МРС). Еще 244 тыс. КРС проверили на туберкулез и 192 тыс. на лейкоз. В рамках профилактической работы вакцинировали 173 тыс. голов КРС от парагриппа-3 и 170 тыс. — от инфекционного ринотрахеита. В отношении МРС провели 18 тыс. вакцинаций от бешенства и свыше 10 тыс. от оспы овец и коз. От сибирской язвы вакцинировали 132 тыс. голов КРС и 35 тыс. голов МРС.