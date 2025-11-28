Росприроднадзор выявил новые нарушения на Нижегородской станции аэрации

В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут составлены протоколы и вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. ФАУ «РосКапСтрой» уже выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства. Решается вопрос о расчете размера вреда компонентам окружающей среды.