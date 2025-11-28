Росприроднадзор выявил новые нарушения на Нижегородской станции аэрации

В ходе очередной уже пятой по счету выездной проверки инспекторы зафиксировали навалы отходов между вторичными отстойниками и аэротенком. Бой бетона, металлический лом, отходы древесины размещались на необорудованных для этого площадках. Также выявлен земельный участок площадью более 1,7 тыс. кв. м., заваленный загрязнённым стройотходами грунтом.
Все работы на объекте должны осуществляться в рамках обязательных требований в области охраны окружающей среды и соответствовать ранее полученному положительному заключению государственной экологической экспертизы. Оно было утверждено в 2021 году и действует в течение шести лет.
Отмечается, что необходимость реконструкции станции аэрации обусловлена тем, что за время эксплуатации сооружения НСА физически и морально устарели. В результате качественный состав очищенных вод не соответствует требованиям на сброс по технологическим показателям согласно наилучшим доступным технологиям.
Генеральным подрядчиком по реконструкции Нижегородской станции аэрации является Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой». Данному предприятию актом приёма-передачи была передана вся строительная площадка с переходом прав и обязанностей по ее содержанию, в том числе в соответствии с экологическими требованиями.
В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут составлены протоколы и вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. ФАУ «РосКапСтрой» уже выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства. Решается вопрос о расчете размера вреда компонентам окружающей среды.
Напомним, как сообщил губернатор Глеб Никитин, Нижегородская станция аэрации, куда стекают канализационные стоки не только всего областного центра, но и Бора (по дюкеру через Волгу), была причиной неприятного запаха в столице Приволжья.
Сейчас на объекте ведётся пусконаладка первого этапа реконструкции. Готовность работ на 50 сооружениях практически достигает 99,5%.
Кроме того, предварительно одобрено федеральное финансирование в рамках программы «Вода России» на проектирование второго этапа реконструкции НСА (по 61 сооружению). Работы завершат в 2029 году.