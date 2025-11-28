Ричмонд
Названа самая востребованная программа обучения у ветеранов СВО

Министерство труда назвало программу обучения, наиболее востребованную среди ветеранов специальной военной операции.

Заместитель министра труда Дмитрий Платыгин на форуме «Открыто для всех» рассказал, что среди ветеранов СВО лидирует обучение эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Если говорить о доступных мерах поддержки, то, прежде всего, это изменение профессионального направления через повышение квалификации или получение новой профессии, — отметил Платыгин. — Программа среди ветеранов СВО — это как раз обучение работе с БПЛА».

Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех» прошел 24—25 ноября в Москве на площадке Кибердома. Мероприятие посвящено вопросам инклюзии: созданию доступной среды, трудоустройству людей с инвалидностью, образованию и ранней помощи.

Добавим, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является безусловным приоритетом в Волгоградской области. Помощь предоставляется в первоочередном порядке с индивидуальным сопровождением. В рамках национального проекта «Кадры» для этой категории граждан доступно бесплатное переобучение по востребованным профессиям; также предусмотрены субсидии работодателям при найме участников СВО, компенсация переоборудования для них рабочих мест.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше