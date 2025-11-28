Названа самая востребованная программа обучения у ветеранов СВО

Заместитель министра труда Дмитрий Платыгин на форуме «Открыто для всех» рассказал, что среди ветеранов СВО лидирует обучение эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Если говорить о доступных мерах поддержки, то, прежде всего, это изменение профессионального направления через повышение квалификации или получение новой профессии, — отметил Платыгин. — Программа среди ветеранов СВО — это как раз обучение работе с БПЛА».
Добавим, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является безусловным приоритетом в Волгоградской области. Помощь предоставляется в первоочередном порядке с индивидуальным сопровождением. В рамках национального проекта «Кадры» для этой категории граждан доступно бесплатное переобучение по востребованным профессиям; также предусмотрены субсидии работодателям при найме участников СВО, компенсация переоборудования для них рабочих мест.