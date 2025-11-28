В Колпине благоустроили сквер на Зеленой набережной

Сквер на Зеленой набережной в городе Колпино превратился в современное многофункциональное общественное пространство при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.
На территории площадью свыше 26 тыс. кв. м теперь есть все для комфортного отдыха горожан любого возраста. Там проложили новые пешеходные дорожки. Все маршруты адаптированы для маломобильных жителей.
Для семей с детьми оборудованы современные игровые комплексы. Также рабочие сделали спортивные площадки, зону с уличной мебелью, гамаками и лежаками. Специалисты садово-паркового предприятия «Колпинское» высадили 28 деревьев, 1117 кустарников и более 3 тыс. многолетних растений, а также разбили цветники.
В ближайшее время на территории появятся места для игры в пляжный волейбол, бадминтон и настольный теннис. Помимо этого, в планах установка наружного освещения и камер видеонаблюдения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.