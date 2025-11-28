Ричмонд
Николай Толмачев отказался от участия в конкурсе на пост главы Новочеркасска

Действующий врио главы Новочеркасска планирует перейти на другую работу.

Источник: Комсомольская правда

Николай Толмачев объяснил в соцсетях свой отказ от участия в конкурсе на пост главы Новочеркасска. Сейчас чиновник временно исполняет обязанности на указанной должности, но должен будет оставить место после утверждения нового главы.

— Это решение далось мне непросто — после долгих размышлений и серьезных консультаций с семьей и близкими я был вынужден согласиться на предложение по работе, которое требует моего отъезда, — написал Николай Толмачев.

Претендентов на открытую должность управленец оценил как «сильных профессионалов с серьезным опытом». Кадровое решение должны принять 5 декабря.

— Уверен, избранный глава города будет достойным руководителем, который продолжит развивать Новочеркасск и сделает все возможное для улучшения жизни горожан, — добавил Николай Толмачев.

