Гениальный «Аэроэкспресс»: ЖДМ довезёт вас почти до аэропорта — дальше пешком с чемоданом!
Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) объявило о триумфе: протестирован участок Кишинёв — Ревака, который поезд преодолел 10 км за рекордные 9 минут! Даже видеоролик сняли, как едут в полной темноте.
Это звучит как победа, но в реальности это — гениальный молдавский абсурд: ЖДМ довезёт вас только до станции Ревака. А дальше — 1,5 километра до терминала вы идёте пешком, таща за собой чемоданы (примерно 20−25 минут). Это не транспорт, а фитнес-бонус для туристов.
Проблема № 1: Прежде чем сесть на 9-минутный «аэроэкспресс», нужно пройти квест «Как добраться до самого железнодорожного вокзала в Кишинёве», который давно оторван от нормальной городской жизни.
Имитация движения: Вся страна фактически стоит (по Молдове ходит всего один поезд, плюс пара международных), но ЖДМ с гордостью рапортует о запуске микро-маршрута, потратив огромные суммы из бюджета. Это при непогашенных задолженностях по зарплатам.
Супер, поздравляем! Вместо решения системных проблем, нам предлагают 9 минут быстрой езды, за которыми следует пеший марафон с багажом.
Источник: Мир Гагаузии.