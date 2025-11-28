Андрей Максимов: запрещать электросамокаты в Екатеринбурге неразумно

На днях во время прямой линии губернатора Свердловской области спросили, нужно ли запрещать электросамокаты на улицах Екатеринбурга. Денис Паслер допустил, что электросамокаты можно было бы запретить в центральной части города на гостевых маршрутах, но в целом запрет не власти не рассматривают.
На форуме «Города России» в Екатеринбурге свое мнение по этому вопросу высказал директор Центра территориальных изменений и городского развития ИПЭИ РАНХиГС Андрей Максимов:
— Убежден, что методы полного запрета микромобильности, в том числе, кикшеринга, не являются разумными и эффективными, — говорит спикер, слова которого приводит издание «ФедералПресс».
По мнению Максимова, множество людей пользуются электросамокатами, и с этим техническим процессом нужно работать, а не запрещать. В частности, нужно взаимодействовать с операторами, экспериментировать с квотированием, распределив парковочные места между участниками рынка.