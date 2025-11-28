Андрей Максимов: запрещать электросамокаты в Екатеринбурге неразумно

На днях во время прямой линии губернатора Свердловской области спросили, нужно ли запрещать электросамокаты на улицах Екатеринбурга. Денис Паслер допустил, что электросамокаты можно было бы запретить в центральной части города на гостевых маршрутах, но в целом запрет не власти не рассматривают.