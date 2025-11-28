Каток у Музея железных дорог России в Петербурге откроют 12 декабря

До этого частично открыли «Каток у Флагштока» — самый большой каток в России. Уже завтра, 29 ноября, он перейдет в полноценный режим работы. Это значит, что любители изящного вида спорта смогут опробовать целых 28 тысяч квадратных метров, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».