Каток у Музея железных дорог России в Петербурге откроют 12 декабря

12 декабря у Музея железных дорог России в Петербурге откроют каток. Он будет работать каждый день с 13:30 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе «Октябрьской железной дороги».
— Для гостей предусмотрели теплые раздевалки, камеры хранения, вендинговые аппараты, — говорится в сообщении.
Пространство украсит новогодняя елка, а атмосферу создаст праздничная музыка. Напомним, площадь ледовой арены составит 1100 квадратных метров.
До этого частично открыли «Каток у Флагштока» — самый большой каток в России. Уже завтра, 29 ноября, он перейдет в полноценный режим работы. Это значит, что любители изящного вида спорта смогут опробовать целых 28 тысяч квадратных метров, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».