В Перми требуют вернуть зданию академии живописи исторический облик

Государственная инспекция по охране памятников культуры Пермского края подала иск в Арбитражный суд. Она требует от владельцев отреставрировать здание на улице Ленина, 56. Инспекция настаивает на восстановлении арочного проезда внутри дома под переходом между частями здания, а также на сносе самовольных пристроек со стороны Комсомольского проспекта. После демонтажа необходимо восстановить оконные проемы и сами окна.
Ответчиками по делу стали Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, компания «Союз-Инвест» и индивидуальные предприниматели Ирина Тиунова и Сергей Бородин.
Однако Арбитражный суд пока не принял иск к рассмотрению и оставил его без движения. Суд дал инспекции время до 4 декабря, чтобы исправить недостатки в оформлении документов.