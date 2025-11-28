В Перми требуют вернуть зданию академии живописи исторический облик

Государственная инспекция по охране памятников культуры Пермского края подала иск в Арбитражный суд. Она требует от владельцев отреставрировать здание на улице Ленина, 56. Инспекция настаивает на восстановлении арочного проезда внутри дома под переходом между частями здания, а также на сносе самовольных пристроек со стороны Комсомольского проспекта. После демонтажа необходимо восстановить оконные проемы и сами окна.