Агроном рассказала, чем полезен снег на полях в Калининградской области

Сейчас поля в Калининградской области покрыты снегом, по которому бегают дикие животные. Полевые работы завершены, агрономические обследования тоже. Снег же служит своеобразным одеялом для озимых культур (рапса, пшеницы) и это хорошо. Об этом 28 ноября в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» рассказала агроном по защите растений АПХ «Залесье» Дарья Икко.
— Снег — это супер. Когда культура уходит в зиму, как это у нас бывает, попадает под критические морозы −10 и −15 градусов — это стресс для культуры. Это могут быть последствия в виде потери урожая. Это плохо, — говорит Дарья. — Снег как одеяло. Он создают воздушно-тепловую прослойку для культуры, которая защищает от лютых морозов.
Часто снег — настоящее спасание. По словам Дарьи, для пшеницы без покрова уже −12 …-15 градусов является критичными.