В Иркутске можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ 1 декабря

Специальный мобильный пункт будет ждать горожан в 130-м квартале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 1 декабря 2025 года все желающие смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

— Специальный мобильный пункт будет ждать гостей и жителей города в 130-м квартале, у «Круга желаний», с 11:00 до 17:00. Результат анализа будет готов уже через 15 минут, его сообщат устно конфиденциально, — говорится в сообщении администрации.

Также в пункте можно получить консультацию по профилактике ВИЧ. Узнать подробности и график работы других тест-мобилей можно по круглосуточной горячей линии. Звонок бесплатный для всех жителей России: