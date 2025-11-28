В Иркутске можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ 1 декабря

В Иркутске 1 декабря 2025 года все желающие смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
— Специальный мобильный пункт будет ждать гостей и жителей города в 130-м квартале, у «Круга желаний», с 11:00 до 17:00. Результат анализа будет готов уже через 15 минут, его сообщат устно конфиденциально, — говорится в сообщении администрации.
Также в пункте можно получить консультацию по профилактике ВИЧ. Узнать подробности и график работы других тест-мобилей можно по круглосуточной горячей линии. Звонок бесплатный для всех жителей России: