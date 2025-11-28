Ричмонд
Нижегородская сеть МФЦ признана лучшей в России

Центр «Мои документы» Нижегородской области признан лучшим в стране по итогам Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2024 года. Нижегородские МФЦ победили в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» в категории «Крупная региональная сеть».

Источник: НТА-Приволжье

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе ведется системная работа по повышению качества предоставления государственных услуг, включая открытие новых отделений, соответствующих современным стандартам. В МФЦ внедрены детские уголки, навигация для маломобильных граждан и система усиления слуха. Также регион одним из первых в России подключился к сервису обслуживания граждан по биометрии без предъявления паспорта.

По словам статс-секретаря — заместителя министра экономического развития России Алексея Херсонцева, сеть МФЦ является основным каналом очного взаимодействия граждан с государством. Он подчеркнул важность обеспечения единого высокого уровня предоставления услуг по всей стране.

Заместитель губернатора Егор Поляков сообщил, что Нижегородская область является передовым регионом по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в том числе в работу МФЦ. С 2024 года в центрах используется голосовой помощник для предварительной записи и уведомлений о готовности документов, а также ИИ для оценки работы сотрудников. В 2025 году кол-центр МФЦ обработал более 385,7 тысячи звонков, большинство из которых были обработаны голосовым помощником без участия оператора.

При МФЦ создан региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. По словам директора МФЦ Нижегородской области Светланы Мусарской, центр анализирует действующие услуги и упрощает процедуры их предоставления. С начала работы оптимизирован порядок предоставления 32 услуг, в том числе из «демографического пакета».

Подробная информация обо всех услугах МФЦ доступна на официальном портале: www.umfc-no.ru.

Записаться на прием можно через кол-центр по телефону 8 (831) 422−14−21, на портале центра или с помощью чат-бота «МФЦ Нижегородской области» в мессенджере МАХ: max.ru/umfc_no_bot. Чат-бот начал работу в регионе с 1 сентября 2025 года.