Нижегородская сеть МФЦ признана лучшей в России

Заместитель губернатора Егор Поляков сообщил, что Нижегородская область является передовым регионом по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в том числе в работу МФЦ. С 2024 года в центрах используется голосовой помощник для предварительной записи и уведомлений о готовности документов, а также ИИ для оценки работы сотрудников. В 2025 году кол-центр МФЦ обработал более 385,7 тысячи звонков, большинство из которых были обработаны голосовым помощником без участия оператора.