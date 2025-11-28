В селе Барда в Пермском крае прошел фестиваль народного творчества

Фестиваль народного творчества «Бардымский тастымал» прошел в центре культуры и досуга в селе Барда в Пермском крае. Сохранение культуры и традиций народов России — одна из приоритетных задач национального проекта «Семья», сообщили в администрации Бардымского муниципального района.
Фойе учреждения превратилось в настоящую галерею народного искусства. Там были представлены ткацкие полотна — вышитые полотенца, изделия из бисера. Центральное место заняли тастымалы — уникальные платки, сотканные из цветных нитей, украшенные сложными геометрическими орнаментами.
На сцене выступили самодеятельные коллективы. Ансамбль «Дуслык» из села Брюзли представил фольклорную постановку «Солге чигэм» («Вышиваю полотенце»). Жители села Бичурино, деревни Мостовой, села Константиновка и Новый Ашап и других населенных пунктов показали танцы с тастымалами, песни и игры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.