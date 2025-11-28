В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов

«Россети Новосибирск» ввели режим повышенной готовности из-за резкого похолодания. С 28 ноября по 1 декабря температура в регионе может опуститься до −30 градусов. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Новосибирск».
К работе в усиленном режиме готовы 216 аварийных бригад и более 630 энергетиков. На дежурство вышли 163 единицы техники, включая 12 передвижных генераторов.
Компания предупреждает о возможных перегрузках электросетей из-за массового использования обогревателей. Жителям рекомендуют соблюдать правила электробезопасности.