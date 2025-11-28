Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов

Энергетики подготовили 163 единицы техники.

Источник: Комсомольская правда

«Россети Новосибирск» ввели режим повышенной готовности из-за резкого похолодания. С 28 ноября по 1 декабря температура в регионе может опуститься до −30 градусов. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Новосибирск».

К работе в усиленном режиме готовы 216 аварийных бригад и более 630 энергетиков. На дежурство вышли 163 единицы техники, включая 12 передвижных генераторов.

Компания предупреждает о возможных перегрузках электросетей из-за массового использования обогревателей. Жителям рекомендуют соблюдать правила электробезопасности.