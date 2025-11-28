Беларусь входит в топ-25 стран по комфорту для материнства. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко. Подробная информация опубликована в официальном телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты.
Первый заместитель министра труда озвучила данные международных рейтингов, которые подтверждают позиции Беларуси как страны, благоприятной для семьи и материнства. Она уточнила, что в рейтинге самых комфортных стран для материнства (2023 год) Беларусь занимает 25-е место из 179 стран. Кроме того, у страны 50-я позиция в рейтинге организации беременности и родов.
Татьяна Астрейко заметила, что в рейтинге лучших стран для рождения ребенка за 2024 год Беларусь поднялась на 40-е место из 180 стран мира. Она добавили, что республика смогла опередить многие страны Восточной Европы.
Тем временем Белстат сообщил, что белорусы тратят на питание 37,2% своих доходов, а на оплату услуг 24,7%.