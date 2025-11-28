Беларусь входит в топ-25 стран по комфорту для материнства

Первый заместитель министра труда озвучила данные международных рейтингов, которые подтверждают позиции Беларуси как страны, благоприятной для семьи и материнства. Она уточнила, что в рейтинге самых комфортных стран для материнства (2023 год) Беларусь занимает 25-е место из 179 стран. Кроме того, у страны 50-я позиция в рейтинге организации беременности и родов.