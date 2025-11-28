В Самаре усилят работу общественного транспорта в день матча «Акрон» — «Пари НН»

В Самаре пройдет футбольный матч «Акрон» — «Пари НН» в субботу, 29 ноября. Перед и после игры в областной столице усилят работу общественного транспорта, сообщают в городской администрации.
— Для удобства болельщиков МП «ТТУ» обеспечит бесперебойную работу трамваев № 5, № 11, № 12, № 22, № 24 и № 25 с 13:00 до 17:30. После матча развоз зрителей будут осуществлять трамваи № 5, № 11 и № 12, — отметили в сообщении.
К 17:00 в районе «Мерседес-центра» болельщиков будут ждать автобусы № 1, № 34, № 41 и № 67. На остановку «ул. Дальняя» подадут дополнительные автобусы по направлению в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей.
