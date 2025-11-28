Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышение тарифа на выезды «скорой помощи»: на что рассчитывать казахстанцам

В Минздраве рассказали, каких изменений ожидать казахстанцам на фоне новостей о планах повысить тариф на выезды «скорой помощи» с 340 до 360 тенге на одного человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В Минздраве сообщили, что повышение тарифа позволит повысить финансирование службы скорой помощи.

«Повышение тарифа — это шаг, направленный на финансовую поддержку экстренной медицины, куда входят заработная плата персонала, содержание автопарка, коммунальные расходы, расходные материалы, ночные дежурства», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве ответили и на опасение казахстанцев, что такая помощь теперь станет недоступной для населения.

«Данное повышение тарифа никак не коснется обычных граждан, вызовы скорой помощи останутся бесплатными для всех. Эта помощь будет осуществляться в рамках гарантированного государством бесплатного объема медпомощи (ГОБМП)», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило поправки в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.