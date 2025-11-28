Повышение тарифа на выезды «скорой помощи»: на что рассчитывать казахстанцам

В Минздраве сообщили, что повышение тарифа позволит повысить финансирование службы скорой помощи.
«Повышение тарифа — это шаг, направленный на финансовую поддержку экстренной медицины, куда входят заработная плата персонала, содержание автопарка, коммунальные расходы, расходные материалы, ночные дежурства», — отметили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве ответили и на опасение казахстанцев, что такая помощь теперь станет недоступной для населения.
«Данное повышение тарифа никак не коснется обычных граждан, вызовы скорой помощи останутся бесплатными для всех. Эта помощь будет осуществляться в рамках гарантированного государством бесплатного объема медпомощи (ГОБМП)», — подчеркнули в Минздраве.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило поправки в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.