Самым убыточным омским бизнесом-2025 пока стали ЖКХ, культура и спорт

Ведомство конкретизировало: убыточное сальдо в целом по области есть в таких ОКВЭД, как «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (-1 217,4 млн рублей); «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (-616 млн рублей); «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (-185,3 млн рублей); «деятельность профессиональная, научная и техническая» (-105,4 млн рублей).