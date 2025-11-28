Самым убыточным омским бизнесом-2025 пока стали ЖКХ, культура и спорт

В пятницу, 28 ноября, Омскстат озвучил общие финансовые итоги работы компаний и организаций региона в январе-сентябре текущего года. Как оказалось, 27% из них ведут деятельность в убыток.
За названный период фирмы и организации получили сальдированную прибыль в 60,6 млрд рублей.
"Рентабельно работали 73% организаций, их прибыль составляла 69,9 млрд рублей. Более половины полученной прибыли обеспечили организации обрабатывающих производств. Также значительная доля прибыли приходилась на организации транспортировки и хранения, торговли, сельского хозяйства, строительства.
Деятельность 27% организаций — убыточная", — озвучил Омскстат.
Ведомство конкретизировало: убыточное сальдо в целом по области есть в таких ОКВЭД, как «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (-1 217,4 млн рублей); «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (-616 млн рублей); «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (-185,3 млн рублей); «деятельность профессиональная, научная и техническая» (-105,4 млн рублей).
Самая высокая доля убыточных фиксируется в первой сфере (70,6%). В «водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» — 54,5%; в «деятельности по операциям с недвижимым имуществом» — 30%.
Наибольшая прибыль наблюдается в сферах «обрабатывающие производства» (35 803,7 млн рублей); «транспортировка и хранение» (11 870,1 млн); «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (5 696 млн); «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (4 674,7 млн); «строительство» (2 764,8 млн).
Больше всего прибыльных фирм во многом в этих же сферах: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — 88,9%; «строительство» — 85%; «обрабатывающие производства» — 81,4%; «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 79,6%; «транспортировка и хранение» — 77,3%.
