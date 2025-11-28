Ричмонд
В Санкт-Петербурге пройдут всероссийские соревнования по чир спорту

В них примут участие свыше 5 тыс. человек.

Всероссийские соревнования по чир спорту пройдут в Санкт-Петербурге с 4 по 8 декабря. Мероприятие соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в комитете по физической культуре и спорту города.

Ожидается, что в турнире примут участие свыше 5 тыс. спортсменов. Среди них будут мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки (12−14 лет), мальчики и девочки (8−11 лет). Они будут состязаться в следующих дисциплинах: чир-джаз-группа, чир-джаз-двойка, чир-фристайл-группа, чир-хип-хоп-группа, чирлидинг-стант, чирлидинг-стант-смешанный и других.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.