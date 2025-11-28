«Яндекс» направит 400 млн рублей на обучение сотрудников вузов ИИ-решениям

Первое направление программы — работа с начинающими преподавателями. Для них создан бесплатный курс, который знакомит с современными методиками преподавания, учит выстраивать работу со студентами и создавать на занятиях комфортную среду. Он рассчитан не только на тех, кто ведет IT-дисциплины, а будет полезен преподавателям любого профиля. В курсе, который уже можно пройти на платформе «Яндекс практикума», также рассказывается про практическое применение ИИ: например, как с помощью ассистентов создавать сценарии занятий, генерировать идеи или актуализировать учебные материалы и какие промпты для этого использовать.