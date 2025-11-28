Доступ к школьным стадионам откроют для всех нижегородцев

По словам Кабайло, ключевым элементом проекта станет обеспечение безопасности и чёткий контроль за тем, кто посещает территорию школ. Для этого была проведена предварительная работа с антитеррористической комиссией и Росгвардией. Проект уже включён в региональный бюджет, и в 2026 году пять пилотных школ начнут его реализацию.