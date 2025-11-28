Доступ к школьным стадионам откроют для всех нижегородцев

Инициатива под названием «Наш стадион» будет реализована в пяти учебных заведениях региона при поддержке Сбера.
Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», пишет ТАСС.
По словам Кабайло, ключевым элементом проекта станет обеспечение безопасности и чёткий контроль за тем, кто посещает территорию школ. Для этого была проведена предварительная работа с антитеррористической комиссией и Росгвардией. Проект уже включён в региональный бюджет, и в 2026 году пять пилотных школ начнут его реализацию.
В качестве инструментов доступа предлагаются два варианта: через мобильное приложение «Спорт рядом» с авторизацией по номеру телефона или SberID, либо через «Госуслуги» или карту жителя Нижегородской области с упрощённой верификацией. Пилотными площадками станут школы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, а также в Большемурашкинском и Пильнинском муниципальных округах.
По оценке министра, использование уже существующих стадионов вместо строительства новых объектов позволит значительно сэкономить бюджетные средства. Согласно презентации, к 2030 году экономия может достичь 8,4 млрд рублей.
«Экономика здесь понятна — не строительство новых объектов, а реализация [уже существующих], потому что мы проанализировали и поняли, что после 13−14 часов [дня] эти объекты простаивают, естественно, их нужно заполнить», — отметил он.
Ранее сообщалось, что проверку возраста при покупках в магазинах с помощью сервиса «Цифровой ID» в мессенджере MAX тестируют в Нижегородской области.