Доступ к школьным стадионам откроют для всех нижегородцев

В Нижегородской области стартует пилотный проект по расширению доступа к школьным стадионам для всех желающих, а не только для учащихся.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Инициатива под названием «Наш стадион» будет реализована в пяти учебных заведениях региона при поддержке Сбера.

Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», пишет ТАСС.

По словам Кабайло, ключевым элементом проекта станет обеспечение безопасности и чёткий контроль за тем, кто посещает территорию школ. Для этого была проведена предварительная работа с антитеррористической комиссией и Росгвардией. Проект уже включён в региональный бюджет, и в 2026 году пять пилотных школ начнут его реализацию.

В качестве инструментов доступа предлагаются два варианта: через мобильное приложение «Спорт рядом» с авторизацией по номеру телефона или SberID, либо через «Госуслуги» или карту жителя Нижегородской области с упрощённой верификацией. Пилотными площадками станут школы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, а также в Большемурашкинском и Пильнинском муниципальных округах.

По оценке министра, использование уже существующих стадионов вместо строительства новых объектов позволит значительно сэкономить бюджетные средства. Согласно презентации, к 2030 году экономия может достичь 8,4 млрд рублей.

«Экономика здесь понятна — не строительство новых объектов, а реализация [уже существующих], потому что мы проанализировали и поняли, что после 13−14 часов [дня] эти объекты простаивают, естественно, их нужно заполнить», — отметил он.

