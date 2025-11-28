«Казатомпром» намерен стать поставщиком топлива для будущих АЭС Казахстана

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. «Казатомпром» видит себя естественным поставщиком ядерного топлива для будущих казахстанских АЭС, заявил председатель правления компании Меиржан Юсупов.
«Конечно, мы себя видим как естественный поставщик ядерного топлива для этих станций. Мы уже производим тепловыделяющие сборки на Ульбинском металлургическом заводе, отправляем в Китай и будем прорабатывать с нашими российскими партнерами, чтобы мы производили эти сборки», — сказал Юсупов.
Компания планирует адаптировать производство под дизайн реакторов, которые будут построены в Казахстане.
«Завод по тепловыделяющим сборкам строится гораздо быстрее, чем идет строительство атомной электростанции. Поэтому, я думаю, к моменту уже готовности атомной электростанции в Казахстане, мы уже, наверное, будем иметь производство, которое готово уже поставлять ядерное топливо для наших станций», — добавил он.