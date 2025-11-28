Как вырастить ученых: новый экспертный доклад

Важную роль в подготовке будущих ученых и инженеров играет среднее общее образование. АНО «Национальные приоритеты» и Центр социального проектирования «Платформа» подробнее изучили эту тему, подготовив экспертный аналитический доклад «»Культура эксперимента«: как школе воспитать новое поколение для научного и технологического лидерства России».
Авторы проанализировали, как воспитывают будущих ученых и инженеров и с какими барьерами сталкиваются педагоги. Кроме того, они предложили идеи, как повысить эффективность образования, заинтересовать школьников естественно-научными дисциплинами.
Новые перспективы.
Социологические опросы показывают, что интерес школьников к науке постепенно растет. Например, согласно свежим данным, доля старшеклассников, следящих за новостями об открытиях, изобретениях, работе ученых, увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом. Этим интересуются 65% ребят.
Одновременно тем, что сами не против построить карьеру в науке, поделились 37% респондентов — на 19% больше, чем годом ранее. О том, что такое научное волонтерство и как устроены молодежные лаборатории, знают 71% опрошенных.
Естественными науками в той или иной мере увлекаются 58% школьников. Это отражается и на предметах ЕГЭ, которые выбирают выпускники. В этом году физику сдавали на 16% больше старшеклассников, чем прошлым летом, химию — на 7,6%, а профильную математику — на 10,9%.
Вклад нацпроектов.
Такие позитивные изменения — результат ряда инициатив, которые реализовали в сфере школьного образования в последние годы. Эти проекты позволили заложить фундамент, который в будущем обеспечит России технологическое лидерство.
В частности, важную роль сыграли национальные проекты «Образование» и «Наука», которые действовали в 2019—2024 годах. Сейчас эстафету у них перенял нацпроект «Молодежь и дети».
Постепенное обновление кабинетов химии, физики, биологии помогает выровнять условия в общеобразовательных школах. Одновременно развивается сеть детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб» и центров «Точка роста», оснащенных современными 3D-принтерами, лазерными станками, робототехническими комплексами. Все это постепенно поможет сделать качественную подготовку одинаково доступной ребятам как в региональных центрах, так и в глубинке.
Запрос на новый подход к ЕГЭ.
Несмотря на позитивные тенденции, в сфере школьного образования сохраняются нерешенные задачи. Так, например, хотя ЕГЭ уравнивает возможности для поступления в вузы, устройство экзаменов смещает акцент с глубокого понимания предмета на умение решать типовые примеры. Это противоположно тому, что требуется от талантливого ученого — мыслить нестандартно, быть любопытным, предлагать инновации.
Учителя также оказываются на перепутье: давать качественные профильные знания или же натаскивать на тесты. Выбор идти по учебнику и осваивать программу оборачивается тем, что старшеклассникам часто приходится обращаться к платным репетиторам — иначе не удастся получить высокий балл на экзамене.
С другой стороны, абитуриенты, сосредоточенные на ЕГЭ, становятся менее любознательными. Они нередко безразличны к знаниям, которые не потребуются на экзамене. Современные школьники хотят четкого ответа на вопрос: «Зачем мне это учить?».
«Дети натренировались на олимпиадах, но к науке не имеют никакого отношения. Их не интересует, как устроен мир, их интересует только рейтинг. Нет цели познания, есть цель победы», — отмечает российский популяризатор математики, автор проекта «Математические этюды» Николай Андреев.
Не бояться пробовать и ошибаться.
Учитывая сложившуюся ситуацию, эксперты сходятся во мнении: школьное образование необходимо плавно трансформировать. И сделать приоритетами развитие исследовательского мышления и навыков проектной работы.
«Назрела потребность во внедрении и развитии “культуры эксперимента” в учебной деятельности. Подразумеваются не только опыты в лабораториях, но и в целом исследовательский азарт, готовность пробовать новое, не бояться ошибок, постоянно искать неочевидные и новаторские решения. Именно такое мышление, формируемое со школьной скамьи, лежит в основе будущих научных открытий», — уверены авторы доклада.
Пока что уроки по-прежнему чаще всего строятся по модели «учитель рассказал и показал, ученики запомнили и воспроизвели». Это не способствует развитию инициативности, умений искать решение, критически мыслить.
Альтернатива — выстраивать занятия так, чтобы у детей в голове формировалась модель устройства мира и принципов работы техники, а затем они проверяли теорию экспериментально. Последнему сейчас препятствуют некоторые образовательные регламенты.
«Как вы будете заинтересовывать школьника химией, если он в своей жизни не видел ни одной химической реакции? Должны быть интересные опыты — и с огнем, и с дымом, как же без этого? Абсолютно безопасных экспериментов не бывает, но самая большая опасность, по моему мнению, — что дети попросту вырастут ничем не интересующимися», — считает заслуженный профессор Сколтеха, химик Артем Оганов.
При этом критически важно не наказывать за ошибки, неверные ответы плохими оценками.
«В школе ошибка — это сразу минус балл, и ты опускаешься вниз по рейтингу. А в науке ошибка — это естественная часть пути. Мы воспитываем не новаторов, а идеальных клерков, которые боятся ошибиться», — констатирует проректор МИФИ Егор Задеба.
Слияние основного и дополнительного образования.
Сделать образовательный процесс гибче, вариативнее уже сейчас позволяет создание инженерных, медицинских, педагогических и академических классов. Кроме того, известны успешные примеры, когда уроки в расписании объединили с кружками, проектной деятельностью. Такой подход повышает и качество образования, и вовлеченность детей в занятия.
«Эксперты отмечают, что доля детей, занимающихся по программам технической и естественно-научной направленности, выросла с 5−10% до 30%, — отмечают авторы экспертного аналитического доклада. — В школах, где удалось объединить уроки физики, химии и математики с кружками и проектами, учащиеся сильнее мотивированы и демонстрируют более высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам».
Образцом, как эффективно работать с одаренными детьми, служат региональные центры. В них наравне со школьными учителями уроки ведут вузовские преподаватели. Однако пока такие образовательные учреждения остаются «островками», неравномерно распределенными по стране.
Обеспечить более равный доступ школьников к таким образовательным ресурсам в ближайшие годы помогает один из федеральных проектов национального проекта «Молодежь и дети». Он предусматривает создание не менее 12 «ведущих школ». Они появятся во всех федеральных округах и станут методическими центрами для внедрения инноваций.
Хай-тек-школа.
Один из эффективных способов персонализировать образование и поддерживать мотивацию — использовать на занятиях цифровые технологии.
Например, комплексы виртуальной и дополненной реальности, которыми оснащают школы. Они позволяют сделать лабораторные работы более интерактивными и визуализировать сложные либо недоступные для прямого наблюдения процессы. Ученик может наглядно увидеть, как современные ученые представляют атом, как зарождаются молнии. Или, например, изнутри изучить устройство турбины ГЭС, «разобрать» солнце по слоям.
Не менее широкие возможности дает искусственный интеллект. Образование, здравоохранение и наука — топ-3 приоритетных сфер для внедрения таких технологий. Даже ошибки, «галлюцинации» ИИ учитель может обернуть себе на пользу. Это отличный материал, чтобы развить у детей критическое мышление, устроить дискуссию и отточить навыки аргументации. А при корректной работе ИИ может быть помощником педагога, который мгновенно отвечает на вопросы учеников и поощряет их любопытство.
Как показывают опросы, 61% россиян положительно относятся к идее виртуального ассистента учителя. 83% родителей одобряют, если дети используют ИИ для поиска информации, а 74% респондентов — когда речь идет о творчестве.
Проблемы и их решения взаимосвязаны.
Еще одна важная задача, на которую обращают внимание эксперты, — восполнить дефицит учителей-предметников, особенно в регионах, и разгрузить педагогов от бумажной работы.
«Системные дефициты взаимосвязаны, — подчеркивают авторы исследования. — Кадровый кризис усугубляется устаревшей методикой преподавания, которая, в свою очередь, не может быть изменена без пересмотра системы оценки (ЕГЭ). Инфраструктура простаивает без кадров, способных с ней работать, а цифровые ресурсы не систематизированы. Преодоление этих дефицитов требует не точечных мер, а комплексной перенастройки образовательной системы».
Ключевым показателем, что эта задача успешно решена, станет переход от «школы, которая выпускает» к той, которая «воспитывает и сопровождает» будущих инноваторов".