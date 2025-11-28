Как вырастить ученых: новый экспертный доклад

«‎Как вы будете заинтересовывать школьника химией, если он в своей жизни не видел ни одной химической реакции? Должны быть интересные опыты — и с огнем, и с дымом, как же без этого? Абсолютно безопасных экспериментов не бывает, но самая большая опасность, по моему мнению, — что дети попросту вырастут ничем не интересующимися»‎, — считает заслуженный профессор Сколтеха, химик Артем Оганов.