В Нальчике прошел конкурс вокалистов «Голоса Победы»

В конкурсе приняли участие около 50 вокалистов в возрасте до 20 лет, представляющих академическое и эстрадное пение. Они являются воспитанниками музыкальных школ, детских школ искусств и вокальных студий республики. В этом году к ним присоединились два студента колледжа культуры Северо-Кавказского государственного института искусств. Самым младшим участником стал ребенок в возрасте пяти лет. Репертуар составили песни военных лет, посвященные защитникам Родины, их семьям, фронтовым будням героев и надежде на победоносное завершение Великой Отечественной войны.