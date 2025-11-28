В Нальчике прошел конкурс вокалистов «Голоса Победы»

Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Нальчике в Кабардино-Балкарском фонде культуры им. В. Ворокова. Его организовали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
В конкурсе приняли участие около 50 вокалистов в возрасте до 20 лет, представляющих академическое и эстрадное пение. Они являются воспитанниками музыкальных школ, детских школ искусств и вокальных студий республики. В этом году к ним присоединились два студента колледжа культуры Северо-Кавказского государственного института искусств. Самым младшим участником стал ребенок в возрасте пяти лет. Репертуар составили песни военных лет, посвященные защитникам Родины, их семьям, фронтовым будням героев и надежде на победоносное завершение Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.