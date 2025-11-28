Для перинатального центра в Грозном приобрели 24 аппарата ИВЛ

Новое оборудование — 24 аппарата искусственной вентиляции легких SLE 6000 — закупили для республиканского перинатального центра в Грозном в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики.
Новые аппараты ИВЛ позволят специалистам оказывать еще более эффективную помощь новорожденным, особенно тем, кто родился раньше срока или имеет проблемы с дыханием. Приборы обеспечивают точную поддержку дыхания, что крайне важно для здоровья и развития самых маленьких пациентов. Аппараты адаптированы для новорожденных и обеспечивают максимально комфортные и безопасные параметры вентиляции. Современные технологии и режимы работы техники помогают стабилизировать состояние даже самых маленьких пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.