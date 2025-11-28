Для перинатального центра в Грозном приобрели 24 аппарата ИВЛ

Новые аппараты ИВЛ позволят специалистам оказывать еще более эффективную помощь новорожденным, особенно тем, кто родился раньше срока или имеет проблемы с дыханием. Приборы обеспечивают точную поддержку дыхания, что крайне важно для здоровья и развития самых маленьких пациентов. Аппараты адаптированы для новорожденных и обеспечивают максимально комфортные и безопасные параметры вентиляции. Современные технологии и режимы работы техники помогают стабилизировать состояние даже самых маленьких пациентов.