Hi-Tech Mail запустил голосование за «Лучший гаджет 2025 по версии Рунета»

Ежегодная премия определяет технологические тренды и выбор миллионов пользователей. В 2024 году было набрано рекордное количество голосов — свыше 300 000. Голосование 2025 года продлится почти месяц, а его итоги будут подведены в конце года.
Как устроено голосование в 2025 году:
- 5 ключевых категорий: Смартфоны; Смарт-часы и наушники; Ноутбуки и планшеты; Телевизоры и консоли; Нейросети и тренды.
- Удобный формат: Голосовать можно отдельных страницах номинаций, так и в одном лендинге.
- Осознанный выбор: Каждый пользователь может отдать один голос в каждой номинации. Для удобства выбора все устройства снабжены подробными карточками с характеристиками, ценами и описаниями от редакции Hi-Tech Mail.
«В этом году мы обновили механику голосования, сделав акцент на информированности выбора, — комментирует Иван Остапенко, главный редактор Hi-Tech Mail. — Теперь при желании каждое устройство и технологию можно детально изучить перед тем, как отдать свой голос. Кроме того, мы отдельно выделили направление нейросетей, так как бум AI-контента — один из главных технологических трендов года. Пользователям предстоит выбрать не только лучшие гаджеты, но и лучшие нейросети для генерации текста, изображений и видео, а также определить лучшие мемы и главных трендсеттеров года».
Главные технологические тренды 2025 года по версии редакции Hi-Tech:
- Смартфоны: Гибкие устройства становятся тоньше, а камеры — мощнее.
- Ноутбуки: Борьба за вес — флагманские модели уже достигают 1 кг.
- Телевизоры: Производители смещают фокус с гонки за разрешением 8K на улучшение качества изображения и интеллектуальных функций.
- Общий тренд: Революция искусственного интеллекта и «оптимизация» существующих технологий, среди которых, однако, появляются по-настоящему инновационные устройства. Именно их и предстоит оценить читателям.
Принять участие в голосовании и ознакомиться со всеми номинантами можно на специальной странице премии.
Hi-Tech Mail— один из ведущих технологических медиа-проектов Рунета, который ежедневно рассказывает миллионам пользователей о новинках технологий, гаджетах и цифровых трендах.