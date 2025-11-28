В Подмосковье стартовала акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

В Красногорске провели встречи с представителями крупных компаний, таких как Сбербанк и ВТБ, а также информационные сессии о возможностях целевого обучения и получения образовательных кредитов. В Лыткарине победитель конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025» Андрей Феофанов дал советы выпускникам по выбору предметов ЕГЭ естественно-научного профиля и рассказал об актуальности профессий в современном мире. Чехов стал площадкой для фестиваля профессий «Путь навыков», где участники получили полезную информацию и советы для выбора профессии, соответствующей их интересам и способностям.