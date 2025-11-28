В Подмосковье стартовала акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

Региональный инициативный проект «ГИА. Осознанность. Профориентация» стартовал в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети» в Подмосковье. Он направлен на помощь школьникам в осознанном выборе специальности и профессиональной ориентации перед сдачей государственных экзаменов, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.
Профориентационные мероприятия уже прошли в Мытищах, Дубне, Бронницах, Лыткарине, Красногорске и Чехове. В Мытищах состоялись мастер-классы от вузов и колледжей, а также консультации педагогов и работодателей. В Дубне интерактивные квизы познакомили ребят с ведущими вузами и предприятиями региона. В Бронницах на базе культурно-досугового центра «Бронницы» прошла демонстрация современных технологий и консультации по вопросам карьерного роста.
В Красногорске провели встречи с представителями крупных компаний, таких как Сбербанк и ВТБ, а также информационные сессии о возможностях целевого обучения и получения образовательных кредитов. В Лыткарине победитель конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025» Андрей Феофанов дал советы выпускникам по выбору предметов ЕГЭ естественно-научного профиля и рассказал об актуальности профессий в современном мире. Чехов стал площадкой для фестиваля профессий «Путь навыков», где участники получили полезную информацию и советы для выбора профессии, соответствующей их интересам и способностям.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.