В башкирском селе Мерясово открыли новый медпункт

Учреждение возвели в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. В учреждении будут оказывать медицинскую помощь 434 жителям села. В нем они смогут пройти диспансеризацию, вакцинироваться и получить первичную медико-санитарную помощь.