В башкирском селе Мерясово открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Мерясово Баймакского района Республики Башкортостан. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Учреждение возвели в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. В учреждении будут оказывать медицинскую помощь 434 жителям села. В нем они смогут пройти диспансеризацию, вакцинироваться и получить первичную медико-санитарную помощь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.