Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В башкирском селе Мерясово открыли новый медпункт

В нем будут обслуживать более 400 человек.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Мерясово Баймакского района Республики Башкортостан. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Учреждение возвели в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. В учреждении будут оказывать медицинскую помощь 434 жителям села. В нем они смогут пройти диспансеризацию, вакцинироваться и получить первичную медико-санитарную помощь.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.