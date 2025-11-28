Прокуратура вновь проверила школьные столовые в Беларуси и нашла нарушения. Подробности привели в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
В 2025 года прокуратура Гродненской области вместе с органами государственного санитарного надзора проверили качество питания школьников в более 20 учреждениях образования областного и районных центров.
В момент проверок в 18 школах области были обнаружены нарушения, касающиеся несоблюдения санитарных норм и правил при содержании пищеблоков. Кроме того, были выявлены нарушения температурного режима хранения продуктов питания. Также нашли неисправное оборудование, которое предназначено для приготовления пищи. Среди нарушений указаны использование посуды, иного инвентаря с дефектами их целостности, несоблюдение правил личной гигиены.
«В отдельных случаях выявленные недостатки касались организации диетического питания детей. Имели место упущения в работе бракеражных комиссий», — заметили в прокуратуре.
Так, в одной из школ Гродно на момент проверки в неисправном состоянии были пароконвекторная печь, весы для сырой продукции, термометры в холодильной камере для плодоовощной продукции. Также допускалось использование оборудования, инвентаря, посуды с отбитыми краями, трещинами. В прокуратуре добавили, что торгово-технологическое, санитарно-техническое оборудование не содержалось в чистоте. Вместе с тем не соблюдались и санитарные требования к мытью посуды.
«В другой школе областного центра не было организовано в соответствии с установленными требованиями диетическое питание для обучающегося», — обратили внимание в ведомстве.
И сообщили, что сотрудники пищеблоков в нескольких школах в момент трудоустройства не прошли гигиеническое обучение. По результатам проведенной проверки прокурор города Гродно внес представление руководителю предприятия «Азбука питания». Кроме того, в отношении работников пищеблока двух школ был начат административный процесс.
