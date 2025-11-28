Прокуратура вновь проверила школьные столовые в Беларуси и нашла нарушения

Так, в одной из школ Гродно на момент проверки в неисправном состоянии были пароконвекторная печь, весы для сырой продукции, термометры в холодильной камере для плодоовощной продукции. Также допускалось использование оборудования, инвентаря, посуды с отбитыми краями, трещинами. В прокуратуре добавили, что торгово-технологическое, санитарно-техническое оборудование не содержалось в чистоте. Вместе с тем не соблюдались и санитарные требования к мытью посуды.