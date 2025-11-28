Жителей Татарстана приглашают на учебу в вузы ФСБ России

Во время учебы в вузе заключается контракт, который действует на период обучения и последующие 5 лет военной службы. После окончания программы выпускник получает диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также воинское звание «лейтенант» (или «прапорщик»/ «мичман»).