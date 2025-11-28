Жителей Татарстана приглашают на учебу в вузы ФСБ России

Для поступления на обучение принимаются граждане Российской Федерации:
• имеющие образование не ниже среднего общего; • не проходившие военную службу и находящиеся в возрасте от 16 до 22 лет включительно; • прошедшие военную службу по призыву или контракту — до 24 лет включительно.
Важно: лица с высшим образованием к обучению не допускаются.
Во время учебы в вузе заключается контракт, который действует на период обучения и последующие 5 лет военной службы. После окончания программы выпускник получает диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также воинское звание «лейтенант» (или «прапорщик»/ «мичман»).
Студентам предоставляются:
• бесплатное обучение; • денежное содержание в период учебы; • достойная заработная плата после начала службы; • льготный стаж; • возможность оформления льготной военной ипотеки; • социальные гарантии для сотрудника и его семьи; • увеличенный оплачиваемый отпуск от 30 суток и более.
За подробной информацией обращаться по телефонам:
в Казани: (843) 231−46−93, 231−46−91, 231−45−07; в Набережных Челнах: (8552) 79−12−00; в Альметьевске: (8553) 45−66−42; в Нижнекамске: (8555) 42−40−73; в Зеленодольске: (84371) 42386;