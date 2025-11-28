В Тюмени состоится День самозанятого

День самозанятого проведут в Тюмени 29 ноября центр «Мой бизнес» Тюменской области и региональное отделение организации «Опора России». Поддержку предпринимателям оказывают в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.
«Центр “Мой бизнес” регулярно проводит обучающие мероприятия, где самозанятые могут получить новые знания, обсудить проблемные вопросы с экспертами и установить деловые связи в формате нетворкинга, а также заявить о себе и продемонстрировать свою продукцию», — сказала руководитель центра «Мой бизнес» Тюменской области Мария Покалюхина.
Все желающие смогут получить консультации экспертов, принять участие в мастер-классах, а также узнать о специальном налоговом режиме. С 12:00 до 14:00 пройдет практическое занятие по искусственному интеллекту и нейросетям. Затем в 14:30 начнутся бизнес-разборы для самозанятых. В 17:30 вместе с бизнес-коучем участники разберут методы постановки целей и их достижения.
Мероприятие состоится в многофункциональном комплексе «Магеллан» (3 этаж) по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14. Участие бесплатное, вход свободный. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (922) 079−27−07 (Ирина Терехина).
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.