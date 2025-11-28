В Тюмени состоится День самозанятого

Все желающие смогут получить консультации экспертов, принять участие в мастер-классах, а также узнать о специальном налоговом режиме. С 12:00 до 14:00 пройдет практическое занятие по искусственному интеллекту и нейросетям. Затем в 14:30 начнутся бизнес-разборы для самозанятых. В 17:30 вместе с бизнес-коучем участники разберут методы постановки целей и их достижения.