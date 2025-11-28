Юные москвичи вышли в финал олимпиады по робототехнике

Команда московских школьников вошла в число 23 финалистов первой открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике «От кода к взлету», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обеспечение качественной подготовки столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
«Участие в отборочном этапе приняли пять тысяч столичных учащихся, в финал прошли 325 старшеклассников. Заключительный тур объединит 400 учеников 9−11-х классов со всей страны, которые планируют связать свою жизнь со сферами ИТ и инженерии. Финал пройдет в столице с 16 по 22 декабря. Для учеников более младших классов весной будет организован отдельный заключительный этап», ― рассказала Анастасия Ракова.
Отборочный этап олимпиады прошел в онлайн-формате. Школьникам предложили решить задачу в симуляторе: на виртуальном треке для дронов нужно было найти оптимальный маршрут и считать данные с меток. В направлении «Мобильные роботы» ученики работали в специальной системе Robot Operating System. Участникам нужно было запрограммировать робота на построение маршрута в заданном пространстве, настроить систему локализации и обеспечить корректное движение по намеченной траектории.
Заключительный тур пройдет в Москве с 16 по 22 декабря. Открытие состоится 16 декабря. На следующий день участники будут отвечать на вопросы тестирования. Помимо московских старшеклассников, в состязании примут участие ученики из 22 регионов России. С 18 по 20 декабря школьники выполнят задания практического тура по двум направлениям ― БПЛА и мобильной робототехнике. Им предстоит настроить дроны и разработать алгоритмы для автономного полета беспилотников, включая обход препятствий и распознавание меток. Кроме того, участники запрограммируют мобильных роботов, которые выполнят автономную миссию на полигоне. Финалистов также ждут задания, связанные с электроникой, они будут зависеть от выбранного направления.
Помимо соревнований, еще состоится образовательная, культурная и развлекательная программа. В индустриальном парке «Руднево» пройдет технологическое шоу инженерных достижений, на котором выступят роботы-собаки и робот-гуманоид. Церемония награждения победителей состоится 22 декабря.
Отметим, что победа в состязании дает льготы при поступлении в ведущие технические вузы России, среди которых Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Победители смогут поступить без учета результатов экзаменов или дополнительного испытания либо получить 100 баллов по профильному ЕГЭ. Подробная информация об олимпиаде опубликована на сайте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.