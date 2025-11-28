Юные москвичи вышли в финал олимпиады по робототехнике

Заключительный тур пройдет в Москве с 16 по 22 декабря. Открытие состоится 16 декабря. На следующий день участники будут отвечать на вопросы тестирования. Помимо московских старшеклассников, в состязании примут участие ученики из 22 регионов России. С 18 по 20 декабря школьники выполнят задания практического тура по двум направлениям ― БПЛА и мобильной робототехнике. Им предстоит настроить дроны и разработать алгоритмы для автономного полета беспилотников, включая обход препятствий и распознавание меток. Кроме того, участники запрограммируют мобильных роботов, которые выполнят автономную миссию на полигоне. Финалистов также ждут задания, связанные с электроникой, они будут зависеть от выбранного направления.