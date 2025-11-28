Ричмонд
Бесплатное протезирование станет доступнее для нижегородцев

С начала года протезами обеспечили более тысячи жителей региона.

Источник: Живем в Нижнем

Бесплатное протезирование станет еще доступнее для жителей Нижегородской области. Об этом рассказал сотрудник ННГУ Алексей Никонов в своих соцсетях.

28 ноября глава регионального Минздрава Галина Михайлова и управляющий Нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия Сергей Доронин подписали соглашение о сотрудничестве. Пациенты, которым необходим протез, теперь смогут получать его быстрее.

После ампутации пациенты получат консультацию мультидисциплинарной команды протезного предприятия. Заключение комиссии будет оформлено прямо в стационаре — раньше для этого приходилось ездить в Нижний Новгород. Это позволит сократить «бумажную волокиту».

«Тема актуальная, ежегодно нижегородские врачи выполняют более тысячи ампутаций нижних конечностей. С начала 2025 года бесплатными протезами верхних и нижних конечностей обеспечены более 1000 нижегородцев», — написал Алексей Никонов.

Ранее мы писали о жительнице Арзамаса, которой ампутировали руку после перелома запястья.