У водителя «Лексуса» в Уфе обнаружили три десятка неоплаченных штрафов

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции провели рейд под названием «Штраф». Во время патрулирования на проспекте Октября инспекторы остановили автомобиль «Лексус», за рулем которого находился 29-летний иностранец.
Когда полицейские проверили его документы, выяснилось, что на водителе числится три десятка неоплаченных штрафов. Все они были выписаны за превышение скорости, которое зафиксировали автоматические камеры.
Водителя иномарки, как отметили в ГАИ по Башкирии, привлекли к административной ответственности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.