В Крыму сформируют единый архитектурно-художественный стиль республики

В Крыму планируют сформировать единый архитектурно-художественный стиль республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета региона.
Сотрудники Академии строительства и архитектуры КФУ создали первый дизайн-код для Зуи. По словам первого заместителя председателя Госсовета Сергея Цекова, эта разработка может быть взята за основу при разработке дизайн-кода для других населенных пунктов.
«Все объекты в городских и сельских поселениях Крыма должны гармонично вписываться в общий облик, необходимо также избавляться от визуального мусора», — сказал первый замглвы парламента.
По его словам, необходимо собрать эффективную команду и поэтапно формировать единый стиль Крыма. Цеков пояснил, что начать нужно с замены вывесок на латинице. Первый зампред Госсовета добавил, что общество поддерживает эту инициативу.
По словам министра жилищной политики Крыма Никиты Тарасова, предстоит масштабная работа по разработке единого стиля для населенных пунктов. Чиновник пояснил, что необходимо проработать множество деталей. Речь, в частности, идет о цвете фасадов, освещении, озеленении, шрифте и размере вывесок.