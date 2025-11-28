Ричмонд
На въезде в Бахчисарай начали создавать «Лавандовое кольцо»

На въездном кольце со стороны Симферополя высадят свыше полутора тысяч кустов лаванды.

Источник: Комсомольская правда

На въезде в Бахчисарай со стороны Симферополя начались работы по созданию уникального ландшафтного объекта — «Лавандового кольца». Об этом сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов. Проект станет новой визитной карточкой города.

На круговом перекрестке въездной группы планируется высадить 1 630 кустов крымской лаванды. Эти растения будут различаться по периоду цветения, размерам и оттенкам соцветий. В классическую фиолетовую гамму добавят редкую белую лаванду. Этот сорт станет изящным акцентом, который украсит общую композицию.

«Это будет не просто клумба. Это будущая наша визитная карточка, наш лавандовый оазис, наша маленькая гордость, которая ежедневно будет встречать и провожать жителей и гостей нашего любимого города», — отметил глава городской администрации.