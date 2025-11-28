Сибиряки, крепитесь! На Иркутскую область надвигаются жуткие морозы

30 ноября в регионе будет ничуть не теплее. Также пройдет снег с похолоданием ночью до −40…-45 градусов. То же и в первый зимний день, ударят морозы. В Чунском, северных и верхнеленских районах ожидается до −36…-41, при прояснении до −41…-46. Предварительно, тепло придет в Иркутск 3 декабря, там потеплеет до −6 градусов.