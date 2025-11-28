Сибиряки, крепитесь! На Иркутскую область надвигаются жуткие морозы, ожидается до −46 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, погода испытает нас на прочность уже в первый выходной день, 29 ноября.
— В Приангарье будет облачно, пройдет небольшой снег. Днем столбик термометра остановится на отметке −15…-20 градусов, местами −25…-30, в южных и центральных районах будет чуть теплее, −10…-15. На севере Катангского района ночью похолодает до −35…-40, днем ожидается −30…-35. Готовьтесь к метелям и порывам ветра до 15−17 м/с, — рассказывают синоптики.
А что в Иркутске? Здесь также будет облачно и снежно, температура в течении дня −10…-12 градусов, ближе к вечеру похолодает до −16. Если соберетесь на улицу, не забывайте шарфы! Порывы ветра достигнут 13 м/с.
30 ноября в регионе будет ничуть не теплее. Также пройдет снег с похолоданием ночью до −40…-45 градусов. То же и в первый зимний день, ударят морозы. В Чунском, северных и верхнеленских районах ожидается до −36…-41, при прояснении до −41…-46. Предварительно, тепло придет в Иркутск 3 декабря, там потеплеет до −6 градусов.
Кстати, синоптики уже предупреждали о том, что зима будет довольно морозной и снежной. Согласно предварительному прогнозу, окажется на 1−2 градуса холоднее многолетних значений. Вроде, такая малость, но изменения в погоде ощутит на себе каждый! Подробнее — в материале КП-Иркутск.