Создан природоподобный полимер с управляемой скоростью разрушения

Для борьбы с пластиковым загрязнением природы сотни научных коллективов по всей Земле работают над созданием природоподобных полимеров, которые бы одновременно обладали высокими потребительскими характеристиками, и при этом быстро разлагались при попадании в окружающую среду или в организм людей или животных. Пока на этом направлении достигнуты относительно скромные успехи, так как существующие полимеры подобного рода или хорошо разлагаются, или же обладают высокой прочностью.