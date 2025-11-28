В селе Нижняя Тавда в Тюменской области прошла ярмарка учебных мест

Ярмарка учебных мест прошла 21 ноября в Агротехнологическом колледже в селе Нижняя Тавда в Тюменской области. Гостей познакомили со специальностями по востребованным на рынке труда профессиям, что соответствует задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения региона.
В ярмарке приняли участие пять образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Тюменской области. Участники узнали об условиях приема, обучения и перспективах трудоустройства по различным направлениям: инженерным специальностям, медицине, педагогике, археологии, сельском хозяйстве, ИТ. Был подготовлен раздаточный и наглядный материал, каждый мог взять буклеты, памятки с условиями поступления. Также специалисты нижнетавдинского отделения кадрового центра Марина Солянникова и Альбина Краморова провели для ребят профориентационное тестирование и организовали настольные игры по выбору профессий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.