В селе Нижняя Тавда в Тюменской области прошла ярмарка учебных мест

В ярмарке приняли участие пять образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Тюменской области. Участники узнали об условиях приема, обучения и перспективах трудоустройства по различным направлениям: инженерным специальностям, медицине, педагогике, археологии, сельском хозяйстве, ИТ. Был подготовлен раздаточный и наглядный материал, каждый мог взять буклеты, памятки с условиями поступления. Также специалисты нижнетавдинского отделения кадрового центра Марина Солянникова и Альбина Краморова провели для ребят профориентационное тестирование и организовали настольные игры по выбору профессий.