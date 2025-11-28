Ричмонд
Юристы сказали, могут ли белорусы сменить фамилию в момент расторжения брака

Юристы сказали, можно ли белорусам сменить фамилию на добрачную при расторжении брака.

Источник: Комсомольская правда

Юристы сказали, могут ли белорусы сменить фамилию в момент расторжения брака. Подробности озвучили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Белорус поинтересовался, можно ли в момент расторжения брака сразу же сменить фамилию, на ту, которая была до брака. В управлении подчеркивают, что так сделать можно. И поясняют: согласно со статьей Кодекса Беларуси о браке и семье супруг, сменивший свою фамилию после вступления в брак на другую, может ее носить и после расторжения брака.

«Однако по его желанию суд при вынесении решения о расторжении брака либо орган загса при регистрации расторжения брака может присвоить ему добрачную фамилию», — уточнили в управлении.

Для того, чтобы изменить фамилию на добрачную, в заявлении о расторжении брака или же в исковом заявлении нужно заявить про свое намерение. Смена фамилии будет оформлена после того, как брак официально расторгнут.

В пресс-службе уточняют: если белорус не заявит про желание сменить фамилию, то ему нужно будет обращаться в органы загса с заявлением. Их чаще удовлетворяют, однако процесс принятия решения занимает несколько месяцев.

