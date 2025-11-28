Юристы сказали, могут ли белорусы сменить фамилию в момент расторжения брака

Белорус поинтересовался, можно ли в момент расторжения брака сразу же сменить фамилию, на ту, которая была до брака. В управлении подчеркивают, что так сделать можно. И поясняют: согласно со статьей Кодекса Беларуси о браке и семье супруг, сменивший свою фамилию после вступления в брак на другую, может ее носить и после расторжения брака.