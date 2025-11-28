Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Грипп птицы последние годы приобретает масштабы пандемии, наносит ущерб производству во всем мире, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
«Следующий серьезный вопрос — это, конечно, дикая фауна, которая играет очень важную роль в распространении инфекции. Один из примеров — это грипп птицы. В последние годы он приобретает масштабы пандемии, наносит значительный ущерб производству во всем мире, преодолевает видовые барьеры, способен поражать млекопитающих», — сказала она на первом международном форуме «Ветеринарная безопасность».
Лут отметила, что Минсельхоз постоянно отслеживает появление и распространение болезней как на территории РФ, так и за ее пределами.
Она указала на еще один вызов — это рост устойчивости к возбудителям и антибактериальным препаратам. По словам Лут, это подрывает активность традиционной бактериальной терапии, может привести к масштабному распространению опасных заболеваний, снижает иммунитет и делает людей более уязвимыми к инфекции.