Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза

«Следующий серьезный вопрос — это, конечно, дикая фауна, которая играет очень важную роль в распространении инфекции. Один из примеров — это грипп птицы. В последние годы он приобретает масштабы пандемии, наносит значительный ущерб производству во всем мире, преодолевает видовые барьеры, способен поражать млекопитающих», — сказала она на первом международном форуме «Ветеринарная безопасность».